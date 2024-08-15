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12:45, 15 августа 2024Бывший СССР

В ВСУ рассказали об отступлении в Херсонской области

В ВСУ рассказали об отступлении на левом берегу Днепра в Херсонской области

Фото: Yevhenii Zavhorodnii / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) отступили на новые позиции на левом берегу Днепра близ Крынок в Херсонской области из-за усиления активности подразделений Российской армии. Об этом сообщил спикер оперативной группировки войск «Таврия» Дмитрий Лиховой, передает New Voice.

«Там противник активизировался по сравнению с предыдущими неделями, изо дня в день происходит немалое для такого небольшого отрезка количество штурмов», — рассказал военный.

По его словам, эти позиции украинской армии не удается удерживать из-за заболоченной местности и невозможности создать фортификационные сооружения.

Ранее украинское издание «Следствие.Инфо» со ссылкой на данные полиции заявило, что за полгода в районе Крынок пропали без вести 788 солдат ВСУ. Там также отметили, что число погибших военных, которых удалось вывезти из села, значительно меньше — 262 человека.

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      Валентин Карант
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