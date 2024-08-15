Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:38, 15 августа 2024Россия

Военкор объяснил необходимость введения режима КТО в трех приграничных с Украиной областях

Сладков: украинские диверсанты маскируются под гражданских в Курской области

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Введение режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской, Брянской и Курской областей необходимо для противодействия украинским диверсантам. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Военкор признал правильность меры, против которой изначально он выступал. Он пояснил, что украинские бойцы снова начали использовать прием, опробованный ими еще в Мариуполе во время штурма города. Этот прием заключается в переодевании в гражданскую одежду и езду на обычных легковых автомобилях, пояснил корреспондент.

Теперь солдаты противника для совершения диверсий переодеваются не только в гражданскую одежду, но и в форму российских бойцов, подчеркнул Сладков. В связи с этим режим КТО наиболее эффективен, поскольку он позволяет использовать «самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов», заключил Сладков.

Режим КТО ввели на территории Белгородской, Брянской и Курской областей 9 августа. Это было сделано в ответ на попытку украинских войск проникнуть вглубь российской территории. Введение режима КТО предполагает ряд мер и временных ограничений, направленных, в частности, на усиление общественного порядка.

Что думаешь? Оцени!
      Алан Босиков
      Обсудить
      Последние новости

      «Я не знаю, кто его заставил пойти на Россию». Друг атаковавшего Курскую область командира ВСУ назвал шоком его поступок

      Экс-аналитик Пентагона назвала операцию ВСУ в Курской области попыткой привлечь внимание

      Названы регионы с самым коротким временем накопления на квартиру в Москве

      В зоне СВО испытали проводное управление дроном

      В Харьковской области сообщили о разрушении объекта инфраструктуры

      В ЛНР сообщили об уничтожении 30 пикапов ВСУ за неделю

      Культовый европейский режиссер рассказал о давней мечте посетить Россию

      Двое россиян планировали напасть с коктейлями Молотова на здание полиции

      Задержаны двое россиян за подготовку теракта на объекте органов внутренних дел

      В России назвали способ торговать с Китаем в обход санкций

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше