Военкор объяснил необходимость введения режима КТО в трех приграничных с Украиной областях

Сладков: украинские диверсанты маскируются под гражданских в Курской области

Введение режима контртеррористической операции (КТО) на территории Белгородской, Брянской и Курской областей необходимо для противодействия украинским диверсантам. Об этом заявил военный корреспондент Александр Сладков в Telegram.

Военкор признал правильность меры, против которой изначально он выступал. Он пояснил, что украинские бойцы снова начали использовать прием, опробованный ими еще в Мариуполе во время штурма города. Этот прием заключается в переодевании в гражданскую одежду и езду на обычных легковых автомобилях, пояснил корреспондент.

Теперь солдаты противника для совершения диверсий переодеваются не только в гражданскую одежду, но и в форму российских бойцов, подчеркнул Сладков. В связи с этим режим КТО наиболее эффективен, поскольку он позволяет использовать «самый широкий спектр возможностей в определении и уничтожении переодетых врагов», заключил Сладков.

Режим КТО ввели на территории Белгородской, Брянской и Курской областей 9 августа. Это было сделано в ответ на попытку украинских войск проникнуть вглубь российской территории. Введение режима КТО предполагает ряд мер и временных ограничений, направленных, в частности, на усиление общественного порядка.