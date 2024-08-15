Врач оценил пользу популярной в сети прогулки с пусканием газов

Спортивный врач Камперт: прогулка после еды снизит риск развития диабета

Прогулка после ужина снизит риск развития диабета второго типа и поможет регулировать уровень сахара в крови, утверждает канадская блогерша и телеведущая Мейрлин Смит. О ее ставшей популярной в сети «прогулке с пусканием газов» написало издание People.

В вирусном видео, просмотренном около полумиллиона раз, Смит рассказала, что регулярно ходит на прогулку после ужина с мужем — это помогает ей оставаться здоровой и избавиться от газов. Оценивая пользу этого метода, спортивный врач, эндокринолог Мэтью Камперт отметил, что после еды у человека возникает так называемый гастроколический рефлекс, направленный на освобождение толстой кишки от имеющегося содержимого под новые порции переваренной в желудке пищи. «Это стимулирует опорожнение желудка, тонкого кишечника и толстой кишки. А в толстой кишке находится большая часть бактерий, производящих газ», — объяснил он.

Движение также стимулирует работу кишечника, добавил спортивный врач. «Каждый раз, когда вы тренируетесь — особенно при ходьбе или беге — вы задействуете некоторые мышцы — сгибатели бедра, в частности, большую поясничную мышцу. Толстая кишка располагается прямо над этими мышцами, и они мягко массируют толстую кишку», — продолжил Камперт.

Он подтвердил: прогулка после еды действительно поможет контролировать уровень сахара в крови и снизит риск развития диабета второго типа. Для тех, кто ведет малоподвижный образ жизни или находится в преддиабетическом состоянии, физические упражнения особенно важны, и их варианты с низкой нагрузкой — например, «прогулка с пусканием газов» — могли бы стать хорошим началом на пути к оздоровлению.

Ранее американская актриса Деми Мур выступила в защиту прилюдного пускания газов. «Здоровье пищеварения — важная, но часто табуированная тема. В детстве нас хвалили за такие нормальные физиологические процессы, как какание и пукание, но, будучи взрослыми, мы часто скрываем их», — отметила знаменитость.