Замглавы Красноярской железной дороги получил кровлю в качестве взятки и попался

Против замглавы Красноярской железной дороги возбудили дело за взятку кровлей

В Красноярске следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству, обвиняемого в получении взятки. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Восточном межрегиональном следственном управлении на транспорте Следственного комитета России.

Дело возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере»). В настоящее время фигурант находится под стражей.

По версии следствия, в период с августа по декабрь 2021 года замглавы Красноярской железной дороги получил взятку от двух представителей коммерческих организаций в виде кровельного материала для его дома на сумму более одного миллиона рублей. За это он обеспечил прием строительно-монтажных работ на перегоне «Лукашевич — Кой», выполненный этими фирмами, и привлечение их к работам на других объектах.

В отношении двух взяткодателей — представителей коммерческих организаций — также возбуждено уголовное дело по части 5 статьи 291 УК РФ («Дача взятки, совершенная в особо крупном размере»). Пока они допрошены в качестве подозреваемых.

Ранее в Ростовской области сотрудники ФСБ задержали начальника ГАИ Аксайского района за систематическое получение взяток от подчиненных. В отношении него следователи возбудили уголовное дело по статье 290 УК РФ («Получение взятки»).