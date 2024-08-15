Замглавы отдела УВД на Московском метрополитене заключили под стражу по делу о взятке

Замглавы отдела УВД на Московском метрополитене арестовали по делу о взятке

Сотрудники силовых структур задержали заместителя начальника 2-го отдела следственного управления УВД на Московском метрополитене Андрея Федорова, подозреваемого в получении взятки в крупном размере. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

По словам источника агентства, в отношении подполковника юстиции возбуждено дело по пункту «в» части 5 статьи 290 («Получение взятки») УК РФ. Суд заключил фигуранта под стражу, ему грозит до 12 лет колонии.

Предварительно установлено, что Федоров курировал расследование уголовных дел против личности, а также связанных с незаконным оборотом наркотиков, оружия и боеприпасов. Сумма взятки и обстоятельства дела не разглашаются. Как уточнили ТАСС в пресс-службе столичного главка МВД, сейчас замначальника отстранен от исполнения служебных обязанностей, а в случае подтверждения вины — будет уволен из органов.

Ранее следователи возбудили уголовное дело в отношении заместителя начальника Красноярской железной дороги — филиала ОАО «РЖД» по строительству. Мужчину обвинили по части 6 статьи 290 («Получение должностным лицом взятки в особо крупном размере») УК РФ.