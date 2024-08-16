15 российских подростков избили семиклассника из-за денег

РЕН ТВ: в Санкт-Петербурге 15 подростков избили семиклассника из-за денег

В Санкт-Петербурге 15 подростков на Российском проспекте избили семиклассника из-за денег. Об этом сообщил РЕН ТВ источник, знакомый с ситуацией.

Собеседник телеканала отметил, что нападение на мальчика произошло во дворе жилого дома. Отец школьника пояснил, что тому удалось сбежать от хулиганов.

Несовершеннолетних преступников начали разыскивать сотрудники полиции. Кроме того, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, добавил источник.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге группа подростков избила и ограбила 14-летнего школьника. Следователи установили, что малолетние злоумышленники избили мальчика и отобрали у него имущество на сумму порядка 10 тысяч рублей.

Подросткам может грозить до семи лет лишения свободы.