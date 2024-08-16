37-летняя актриса погибла из-за несчастного случая

Актриса Малого театра Екатерина Васильева погибла из-за несчастного случая

Умерла 37-летняя актриса Екатерина Васильева. Об этом сообщил официальный Telegram-канал Малого театра, где она работала.

Об обстоятельствах трагедии не сообщается, однако известно, что это был несчастный случай.

«Пришла скорбная новость — 15 августа в результате несчастного случая не стало молодой актрисы Екатерины Васильевой. Выражаем соболезнования родным, близким и друзьям Екатерины», — говорится в сообщении.

Известно, что Екатерина окончила в 2011 году курс Юрия Мефодьевича и Ольги Николаевны Соломиных в Щепкинском училище и сразу была принята в труппу театра. На сцене успела сыграть 15 ролей, среди которых Софья из «Горя от ума».

Ранее стало известно, что ушла из жизни звезда спектакля «Похороните меня за плинтусом».