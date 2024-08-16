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18:27, 16 августа 2024Ценности

52-летнюю телеведущую обругали за обилие фильтров на снимке в бикини

Фото: @teresagiudice

Подписчики обругали американскую телеведущую и писательницу Терезу Джудиче за обилие фильтров на новом снимке в бикини. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

52-летняя знаменитость поделилась фото с отдыха в Турции. На размещенном кадре она предстала в раздельном купальнике сиреневого цвета, состоявшем из бюстгальтера бандо и плавок с высокой посадкой. Также на ней были черные солнцезащитные очки и кольцо с массивным бриллиантом.

Юзеры обратили внимание на использование инструментов фотошопа на лице и шее телезвезды. «Ты выглядишь такой молодой, я не могу в это поверить! Это фильтр?», «Если используете фильтры, то используйте его и на своих ногах», «Не очень хорошее приложение с фильтрами. Давай еще раз обработаем и выложим снова», «Ужасно много фильтров», «И зачем так обрабатывать фотографии?» — возмущались они.

В июле Тереза Джудиче ответила на насмешки о фотошопе на другом снимке.

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      Мария Винар
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