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09:18, 16 августа 2024Спорт

«Аякс» и «Панатинаикос» пробили рекордные 34 послематчевых пенальти в квалификации ЛЕ

«Аякс» и «Панатинаикос» пробили 34 послематчевых пенальти в квалификации ЛЕ

Фото: Marcel van Dorst / NurPhoto / Getty Images

Амстердамский «Аякс» и греческий «Панатинаикос» установили рекорд турниров под эгидой Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по длительности серии послематчевых пенальти. Об этом сообщает ESPN.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы команды пробили 34 послематчевых пенальти. Победу со счетом 13:12 одержал нидерландский клуб, который прошел в раунд плей-офф.

Клубы перекрыли достижение, установленное в 2017 году. Тогда сборная Нидерландов победила Англию в серии пенальти на молодежном чемпионате Европы с таким же счетом 13:12, однако командам тогда потребовалось 32 удара.

Основной этап Лиги Европы в нынешнем сезоне стартует 25 сентября. Действующим обладателем трофея является итальянская «Аталанта».

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      Алексей Гусев
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