Мишустин повысил зарплаты работникам федеральных госучреждений на 5,1 %

Чиновникам в России повысят зарплаты на 5,1 процента с 1 октября. Распоряжение об увеличении выплат работникам федеральных госучреждений подписал глава правительства Михаил Мишустин.

Действие документа затронет преподавателей федеральных вузов, медработников клинических центров, работников гидрометеорологической службы. Также оно коснется тех, кто трудится в федеральных учреждениях медико-социальной экспертизы, науки и культуры, а также гражданском персонале силовых ведомств (Минобороны, МЧС, МВД и Росгвардии).

Глава Минфина Антон Силуанов выступил за сокращение числа госслужащих при условии, что оставшимся чиновникам поднимут зарплаты. По его словам, для этого госсектор должен работать более производительно, то есть выполнять те же функции меньшим числом сотрудников. Однако министр признал, что на практике вопрос является очень сложным, потому что он связан с людьми.

В конце 2023 года декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов утверждал, что индексации заработка чиновников в 2024 году не будет. Он пояснил, что зарплата судей, гражданских служащих, депутатов Госдумы и сотрудников некоторых федеральных органов исполнительной власти заморожены до 1 января 2025 года.