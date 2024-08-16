ФСБ задержала организатора пособнической сети украинских телефонных мошенников

Под Ростовом задержали организатора сети пособников украинских мошенников

В Ростовской области задержали россиянина, подозреваемого в организации пособнической сети для телефонных мошенников, действующих с территории Украины. Об этом «Ленте.ру» рассказали в пресс-службе регионального управления ФСБ.

По данным силовиков, неоднократно судимый мужчина находил людей, готовых оказать содействие украинским мошенникам, распределял необходимую для афер аппаратуру, находил съемное жилье для конспиративной организации работы и контролировал вовлеченных в сеть людей. В его обязанности также входила связь с зарубежными кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ.

14 августа сообщалось, что обманувшие на 200 миллионов рублей певицу Долину мошенники звонили с Украины.