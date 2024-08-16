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13:00, 16 августа 2024Бывший СССР

Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ дом за домом освобождают Часов Яр в ДНР

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении подразделений армии России в Часовом Яре, передает РИА Новости.

«Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной», — рассказал Пушилин.

Тем не менее, по его словам, украинская армия на данный момент не приняла решения о том, чтобы покинуть населенный пункт.

Ранее представитель 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бордиян говорил, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация в Торецке в ДНР, а в город заходят подразделения армии России.

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      Валентин Карант
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