Глава ДНР рассказал о продвижении ВС России в Часовом Яре

Пушилин: ВС РФ дом за домом освобождают Часов Яр в ДНР

Глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин рассказал о продвижении подразделений армии России в Часовом Яре, передает РИА Новости.

«Ситуация остается напряженная. В самом городе ведут боевые действия, освобождается улица, дом за домом, но ситуация остается достаточно напряженной», — рассказал Пушилин.

Тем не менее, по его словам, украинская армия на данный момент не приняла решения о том, чтобы покинуть населенный пункт.

Ранее представитель 32-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Бордиян говорил, что для украинской армии сложилась тяжелая ситуация в Торецке в ДНР, а в город заходят подразделения армии России.