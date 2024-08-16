Иностранец хотел освободить брата от уголовной ответственности и предложил силовику взятку

В Приморье арестовали иностранца за дачу взятки должностному лицу

В Приморском крае арестовали 35-летнего иностранца за взятку должностному лицу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре региона.

По данным ведомства, мужчина хотел освободить арестованного брата от уголовной ответственности за похищение человека. Он предложил сотруднику правоохранительного органа 1,5 миллиона рублей за фальсификацию результатов оперативно-разыскной деятельности. 14 августа обвиняемый встретился с сотрудником и оставил полмиллиона рублей под салонным ковриком машины. Правоохранитель действовал в рамках Федерального закона «Об оперативно-разыскной деятельности».

Против иностранца возбуждено дело по части 5 статьи 291 («Дача взятки должностному лицу, за совершение заведомо незаконных действий, в особо крупном размере») УК РФ.

Ранее в Тюменской области суд приговорил к 10 годам колонии строгого режима бывшего заместителя начальника одной из колоний за получение взяток в течение четырех лет.