Канаду обвинили в ведении необъявленной войны против России

Посольство: Канада подтвердила ведение необъявленной войны против России

Российское посольство в Оттаве прокомментировало решение Канады позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать канадское оружие на территории России. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что никогда не строили иллюзий насчет «так называемой сдержанности Запада». Они назвали подобные заявления ложью и фейками.

«Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо только что подтвердил, что он ведет — вместе с остальным коллективным Западом — необъявленную войну против России», — отметили дипломаты.

16 августа Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область.