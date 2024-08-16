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23:47, 16 августа 2024Мир

Канаду обвинили в ведении необъявленной войны против России

Посольство: Канада подтвердила ведение необъявленной войны против России

Фото: Mathieu Belanger / Reuters

Российское посольство в Оттаве прокомментировало решение Канады позволить Вооруженным силам Украины (ВСУ) использовать канадское оружие на территории России. Заявление дипмиссии приводит РИА Новости.

В посольстве подчеркнули, что никогда не строили иллюзий насчет «так называемой сдержанности Запада». Они назвали подобные заявления ложью и фейками.

«Кабинет [премьер-министра Канады Джастина] Трюдо только что подтвердил, что он ведет — вместе с остальным коллективным Западом — необъявленную войну против России», — отметили дипломаты.

16 августа Канада разрешила Украине использовать переданное оружие на территории России. При этом неизвестно, использовалась ли канадская военная техника при нападении ВСУ на Курскую область.

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      Марина Совина
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