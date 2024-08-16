Китайская компания подала в суд на Минобороны США

Китайская AMEC подала в суд на Пентагон за внесение в список военных компаний

Китайский производитель оборудования для выпуска чипов подал в суд на Минобороны США из-за внесения в список военных компаний. Об этом со ссылкой на публикацию фирмы в социальной сети WeChat пишет РИА Новости.

Речь идет о компании Advanced Micro-Fabrication Equipment (AMEC) — одном из главных производителей машин для изготовления полупроводников в КНР. В заявлении компании отмечается, что решение Пентагона о внесении в перечень «не соответствует фактам и не имеет законного основания».

В AMEC подчеркнули, что после внесения в список военных компаний, фирма предоставила Министерству обороны США необходимые доказательства о несоответствии критериям таких организаций. Китайское предприятие потребовало исключения из списка, однако это не дало результатов. Производитель решил обратиться в суд, чтобы отменить «ошибочное решение» Минобороны, говорится в заявлении.

Ранее американские власти ввели запретительные пошлины на стеклянные бутылки для вина из Китая, Чили и Мексики. Минторг страны провел расследование и установил, что указанные государства поставляют в США бутылки по слишком низким ценам. А власти КНР при этом еще и «несправедливо» субсидируют отрасль, отметили в ведомстве. Поэтому против импорта из указанных стран ввели «антидемпинговые пошлины» в размере до 218,15 процента.