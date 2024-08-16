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00:00, 17 августа 2024Мир

В США рассказали о попытках Киева отвлечь Запад от провалов ВСУ

FP: нападением на Курскую область Киев пытается отвлечь Запад от провалов ВСУ
СюжетКонтрнаступление ВСУ

Фото: Globallookpress.com

Террористическое нападение на Курскую область помогло Украине отвлечь западные СМИ от целой серии своих провалов на других участках боевых действий. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

По данным автора, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этих участках не снизилось. Кроме того, эксперты рассказали, что это не обеспечит успешного контрнаступления истощенным подразделениям ВСУ.

«Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта», — подчеркнуло издание.

Ранее в Курской области российские военнослужащие уничтожили группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России. Украинские войска пытались прорваться в районах Анастасьевки и Каучука.

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      Марина Совина
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