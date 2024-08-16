В США рассказали о попытках Киева отвлечь Запад от провалов ВСУ

FP: нападением на Курскую область Киев пытается отвлечь Запад от провалов ВСУ

Террористическое нападение на Курскую область помогло Украине отвлечь западные СМИ от целой серии своих провалов на других участках боевых действий. Об этом пишет американский журнал Foreign Policy (FP).

По данным автора, давление на Вооруженные силы Украины (ВСУ) на этих участках не снизилось. Кроме того, эксперты рассказали, что это не обеспечит успешного контрнаступления истощенным подразделениям ВСУ.

«Это наступление привлекает внимание и отвлекает средства массовой информации на Западе от продолжающейся серии негативных историй в других местах конфликта», — подчеркнуло издание.

Ранее в Курской области российские военнослужащие уничтожили группы ВСУ, которые пытались проникнуть вглубь России. Украинские войска пытались прорваться в районах Анастасьевки и Каучука.