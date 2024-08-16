Министр посоветовал россиянам не поить медведей пивом

Глава МЧС Камчатки Лебедев рассказал, что медведи не любят пиво без закуски

Жителям Камчатки посоветовали не общаться с медведями и проявлять осторожность. От контактов с дикими животными людей на своей странице во «ВКонтакте» предостерег министр по чрезвычайным ситуациям Камчатского края Сергей Лебедев.

Так чиновник прокомментировал видео, на котором неизвестный мужчина попытался напоить медведя пивом. На видеозаписи камчадал идет за медведем и протягивает ему бутылку с пивом. Хищник уходит от оператора в лес.

«Господи, как же сильно прав министр Сергей Лавров... Автору ролика сообщаю, что медведи не любят пива без закуски. И у вас, дорогой автор, есть все шансы ей стать. Не искушайте судьбу. Не надо. "Везение дураков" не бесконечно. Медведь вас не боится. Не стройте иллюзий», — написал глава МЧС Камчатского края.

Лебедев регулярно напоминает местным жителям и туристам, что Камчатка — это регион, в котором обитает больше всего медведей в России. По его словам, животные могут проявлять агрессию и нападать на людей.

Ранее сообщалось, что в В США черный медведь напал на трехлетнюю девочку. Хищник забрался в палатку в туристическом лагере в Йеллоустонском национальном парке.