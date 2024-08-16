Минобороны показало кадры поражения Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео поражения самолета Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.
Отмечается, что удар был нанесен расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате взрыва был уничтожен сам самолет и подготовленные к подвесу крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP-EG).
Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области при помощи беспилотника «Ланцет». Уточняется, что украинский танк удалось обнаружить во время разведки, после чего российские военные выявили замаскированную позицию ВСУ и решили нанести удар.