Минобороны показало кадры поражения Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр

Минобороны опубликовало видео уничтожения Су-24 ВСУ «Искандером»

Министерство обороны Российской Федерации опубликовало видео поражения самолета Су-24 Вооруженных сил Украины (ВСУ) на аэродроме Днепр в Днепропетровской области.

Отмечается, что удар был нанесен расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М». В результате взрыва был уничтожен сам самолет и подготовленные к подвесу крылатые ракеты Storm Shadow (SCALP-EG).

Ранее Минобороны показало кадры уничтожения танка ВСУ в приграничном районе Курской области при помощи беспилотника «Ланцет». Уточняется, что украинский танк удалось обнаружить во время разведки, после чего российские военные выявили замаскированную позицию ВСУ и решили нанести удар.