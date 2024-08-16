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11:31, 16 августа 2024Силовые структуры

Мужчина с сыном устроили драку с пассажиром в московском метро

Волк: в московском метро мужчина с сыном устроили драку с пассажиром

Фото: Екатерина Якель / «Лента.ру»

В Москве задержали мужчину за кражу и нарушение общественного порядка на станции метро. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, на перроне станции «Рязанский проспект» отец и сын поссорились с проходящим молодым человеком. Конфликт перерос в драку с использованием перцового баллончика. После потасовки отец подобрал сумку, которую уронил оппонент, и сел с сыном в поезд.

Вскоре мужчину задержали. Выяснилось, что сумку он выбросил, а найденные деньги оставил себе. Сумму изъяли и вскоре отдадут владельцу. Возбуждено дело по части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Задержанный находится под подпиской о невыезде. Кроме того, в отношении двух участников драки составили протоколы по статье 20.1 КоАП РФ («Мелкое хулиганство»). Третьего нарушителя также привлекут к ответственности.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге полиция разбирается в обстоятельствах ранения трех сотрудников строительной фирмы, пострадавших в результате стрельбы и поножовщины с коллегами из другой организации.

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      Екатерина Кашурникова
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