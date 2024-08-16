Мужчинам назвали уничтожающие эрекцию болезни

Около 30 процентов мужчин сталкиваются с эректильной дисфункцией в разные моменты жизни, рассказал уролог-андролог Батор Гончиков. Уничтожающие эрекцию болезни он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из самых частых болезней, приводящих к эректильной дисфункции, он назвал сахарный диабет. По словам врача, проблемы с эрекцией встречаются примерно у половины мужчин, у которых есть это заболевание. Гончиков объяснил, что у мужчин с диабетом уровень сахара в крови может вызывать повреждение нервов и кровеносных сосудов, а это значительно повышает вероятность эректильной дисфункции.

Кроме того, на эрекцию влияют сосудистые заболевания. Например, артериосклероз — состояние, при котором артерии становятся жесткими и узкими, — может уменьшить приток крови к половым органам, подчеркнул врач.

Также он связал с нарушениями эрекции низкий уровень тестостерона, депрессию, тревожность и стресс, алкоголизм, хронические болезни легких, болезни почек и расстройства нервной системы (такие как болезнь Паркинсона), прием некоторых лекарственных препаратов. «Если мужчина сталкивается с подобной проблемой, важно обратиться за медицинской помощью для выявления причин и получения соответствующего лечения. В большинстве случаев, корректируя основное заболевание или изменяя образ жизни, можно значительно улучшить ситуацию с эректильной функцией и вернуть уверенность в интимной жизни», — заключил Гончиков.

Ранее врач Джо Уиттингтон предупредил, что во время сексуальной активности можно получить перелом полового члена. Он призвал избегать чрезмерно агрессивных движений во время полового акта, чтобы предотвратить такие травмы.