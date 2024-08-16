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21:01, 16 августа 2024Забота о себе

Мужчинам назвали уничтожающие эрекцию болезни

Фото: Freepik

Около 30 процентов мужчин сталкиваются с эректильной дисфункцией в разные моменты жизни, рассказал уролог-андролог Батор Гончиков. Уничтожающие эрекцию болезни он назвал в беседе с «Газетой.Ru».

Одной из самых частых болезней, приводящих к эректильной дисфункции, он назвал сахарный диабет. По словам врача, проблемы с эрекцией встречаются примерно у половины мужчин, у которых есть это заболевание. Гончиков объяснил, что у мужчин с диабетом уровень сахара в крови может вызывать повреждение нервов и кровеносных сосудов, а это значительно повышает вероятность эректильной дисфункции.

Кроме того, на эрекцию влияют сосудистые заболевания. Например, артериосклероз — состояние, при котором артерии становятся жесткими и узкими, — может уменьшить приток крови к половым органам, подчеркнул врач.

Также он связал с нарушениями эрекции низкий уровень тестостерона, депрессию, тревожность и стресс, алкоголизм, хронические болезни легких, болезни почек и расстройства нервной системы (такие как болезнь Паркинсона), прием некоторых лекарственных препаратов. «Если мужчина сталкивается с подобной проблемой, важно обратиться за медицинской помощью для выявления причин и получения соответствующего лечения. В большинстве случаев, корректируя основное заболевание или изменяя образ жизни, можно значительно улучшить ситуацию с эректильной функцией и вернуть уверенность в интимной жизни», — заключил Гончиков.

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      Александра Лисица
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