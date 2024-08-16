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17:08, 15 августа 2024Путешествия

Мужчины несколько дней насиловали туристку в Пакистане и бросили ее со связанными руками

Фото: Caren Firouz / Reuters

Неизвестные мужчины несколько дней удерживали туристку взаперти и насиловали ее. Об этом сообщает MMnews.

Уточняется, что инцидент произошел в Исламабаде, Пакистан. 28-летнюю женщину из Бельгии силой удерживали в течение пяти дней неизвестные нападавшие. Позже ее бросили на территории отеля.

Потерпевшая обратилась в полицию, ее доставили в больницу для экспертизы. Правоохранителям удалось задержать одного из подозреваемых, однако он утверждает, что бельгийка психически нездорова.

Ранее швейцарец изнасиловал юношу в туалете закусочной на Майорке, Испания. Инцидент произошел в ресторане Магалуфа, где 4 августа проходила вечеринка. Туда 17-летний британский турист попал после прогулки с друзьями.

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      Марк Успенский
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