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04:46, 16 августа 2024Экономика

На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной информацией об обстановке на объекте.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина остановки движения по мосту не уточняется.

По данным оперштаба, в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств, со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.

В ночь на пятницу, 16 августа, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника в небе над Севастополем, сообщал глава российского города Михаил Развожаев.

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      Марина Совина
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