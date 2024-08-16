На Крымском мосту приостановили движение автотранспорта

Движение автотранспорта по Крымскому мосту приостановили

Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту было приостановлено. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной информацией об обстановке на объекте.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра просят сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности. Причина остановки движения по мосту не уточняется.

По данным оперштаба, в очереди со стороны Тамани находится 90 транспортных средств, со стороны Керчи очередей перед пунктом досмотра нет.

В ночь на пятницу, 16 августа, система противовоздушной обороны (ПВО) сбила три украинских беспилотника в небе над Севастополем, сообщал глава российского города Михаил Развожаев.