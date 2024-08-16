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18:09, 16 августа 2024Бывший СССР

На Украине заявили о готовности к дополнительной эвакуации в Сумской области

Глава МВД Украины Клименко: мы готовы к новой эвакуации в Сумской области

Фото: Reuters

Украина готова к дополнительной эвакуации гражданских в Сумской области. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко в эфире украинского телемарафона.

Клименко сообщил об эвакуации 21 тысячи мирных жителей из приграничных районов Сумской области. Министр также заявил о готовности к дополнительной принудительной эвакуации гражданских.

«Мы готовы к эвакуации еще 25 тысяч лиц. Если будет ситуация того требовать, мы готовимся к любым действиям», — заявил глава МВД Украины. По его словам, в настоящий момент техника и персонал готовятся к проведению новой эвакуации.

Ранее Клименко сообщил о планах эвакуировать население 183 населенных пунктов в Сумской области. Он добавил, что на данный момент военные передают МВД Украины информацию о потребностях людей.

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      Алевтина Запольская
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