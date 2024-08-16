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11:35, 16 августа 2024Забота о себе

Некоторых мужчин предупредили о повышенном риске образования тромбов

Уролог Лубенников: необоснованный прием тестостерона повышает риск тромбоза

Фото: Anastase Maragos / Unsplash

Мужчины-бодибилдеры, принимающие тестостерон ради увеличения мышечной массы, могут столкнуться с серьезными проблемами со здоровьем. Об этом уролог-андролог, доктор медицинских наук Александр Лубенников предупредил в Telegram.

Лубенников указал, что повышенный уровень мужских половых гормонов всегда стимулирует выработку эритроцитов и эстрогенного стероидного гормона эстрадиола. По словам врача, оба этих фактора провоцируют сгущение крови, в связи с чем необоснованный прием тестостерона существенно повышает риск образования тромбов.

Уролог предупредил, что с каждым годом растет число мужчин-бодибилдеров, оказывающихся на операционном столе из-за тромбоза (закупорки кишечных сосудов). «В лучшем случае ситуация заканчивается удалением нескольких метров кишки, в худшем — смертью», — подчеркнул доктор.

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Ранее Лубенников предупредил, что курение электронных сигарет вредит потенции. Он объяснил, что из-за этой вредной привычки ухудшается состояние сосудов, и органы, в том числе и половые, не получают достаточное количество крови.

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      Наталья Обрядина
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