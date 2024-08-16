Лебедев: в Николаевской области активизировалась авиация ВСУ

Авиация Вооруженных сил Украины (ВСУ) активизировалась над аэродромом Мартыновка в Николевской области. Об этом сообщил РИА Новости координатор регионального подполья Сергей Лебедев.

«Над мартыновским аэродромом всю неделю фиксируется активность, минимум раз в день украинские самолеты садятся и быстро взлетают», — рассказал подпольщик. По его словам, аэродром могут использовать для снаряжения самолетов для ударов по Крыму.

Он добавил, что на Мартыновке находятся ракеты для истребителей F-16 и летный состав, включая иностранцев.

Ранее Лебедев сообщил, что российские военные нанесли удары по готовящимся к отправке под Курск бойцам ВСУ в Кривом Роге. По словам представителя подполья, удары были нанесены в районе железнодорожной станции Червоная, неподалеку от Криворожстали. Они также пришлись по складам и технике украинских войск.