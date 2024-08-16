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00:51, 16 августа 2024Россия

Опасность атаки ВСУ на Курскую область объяснили

Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха Украины
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвана предчувствием краха киевских властей. Опасность нападения на российский регион объяснил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев.

По его мнению, ВСУ не решились бы на вторжение без помощи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб Запада.

Также помощник президента России заявил, что страны альянса непосредственно участвовали в подготовке нападения на Курскую область. Кроме того, Запад регулярно снабжает Украину оружием и данными разведки, подчеркнул Патрушев.

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      Евгений Силаев
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