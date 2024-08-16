Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвана предчувствием краха киевских властей. Опасность нападения на российский регион объяснил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».
«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев.
По его мнению, ВСУ не решились бы на вторжение без помощи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб Запада.
Также помощник президента России заявил, что страны альянса непосредственно участвовали в подготовке нападения на Курскую область. Кроме того, Запад регулярно снабжает Украину оружием и данными разведки, подчеркнул Патрушев.