Патрушев: атака на Курскую область вызвана предчувствием краха Украины

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область вызвана предчувствием краха киевских властей. Опасность нападения на российский регион объяснил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Эта преступная акция вызвана предчувствием приближающегося неминуемого краха неонацистского киевского режима», — сказал Патрушев.

По его мнению, ВСУ не решились бы на вторжение без помощи стран-членов Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб Запада.

Также помощник президента России заявил, что страны альянса непосредственно участвовали в подготовке нападения на Курскую область. Кроме того, Запад регулярно снабжает Украину оружием и данными разведки, подчеркнул Патрушев.