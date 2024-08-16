Патрушев заявил о причастности НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

Патрушев: атака ВСУ на Курскую область планировалась при участии НАТО

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область планировалась при участии Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб Западных стран. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — сказал Патрушев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не знают, как ответит Россия на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск.