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00:22, 16 августа 2024Россия

Патрушев заявил о причастности НАТО к атаке ВСУ на Курскую область

Патрушев: атака ВСУ на Курскую область планировалась при участии НАТО

Фото: Gavriil Grigorov/ Kremlin Pool / Keystone Press Agency / Global Look Press

Атака Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Курскую область планировалась при участии Североатлантического альянса (НАТО) и спецслужб Западных стран. Об этом заявил помощник президента России Николай Патрушев в интервью «Известиям».

«Страны НАТО накачали Киев оружием, военными инструкторами, в постоянном режиме снабжают разведданными и контролируют действия неонацистов. Операция в Курской области также спланирована при участии натовцев и западных спецслужб», — сказал Патрушев.

Ранее координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не знают, как ответит Россия на операцию Вооруженных сил Украины в Курской области. По его словам, Вашингтон внимательно следит за перемещениями российских войск.

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      Евгений Силаев
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