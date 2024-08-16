Опубликовано видео с издевающимися над «русским Иваном» бойцами ВСУ в нацистских касках

Появилось видео издевок солдат ВСУ над пенсионером в Курской области

Telegram-канал «Z ветераны России on-line» опубликовал видео с издевающимися над российским пенсионером бойцами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Сначала в ролике продемонстрированы дорожные указатели на Белгород и Коренево — райцентр Курской области. Затем автор ролика показал крупный план бойца в нацистском шлеме с характерным конусным назатыльником. Также запечатлена разбитая бронетехника на дороге.

Затем в кадре появляется мужчина — предположительно, местный житель. «О! Русский Иван», — восклицает автор видео. Боец ВСУ в шуточной манере, имитируя немецкий акцент, спрашивает у россиянина, как у него дела. Мужчина отвечает, что он заблудился пять дней назад, и добавил, что ему 74 года. «Ду бист руссише швайне («ты русская свинья» — Прим. «Ленты.ру»)», — говорит ему украинский солдат, после чего видео обрывается.

Депутат Госдумы Леонид Слуцкий пообещал награду в пять миллионов рублей за поимку мужчин, издевавшихся над пенсионером.