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19:43, 16 августа 2024Путешествия

Пассажирка опоздала на рейс и от злости кинула компьютер в сотрудника аэропорта

Пассажирка Frontier Airlines опоздала на рейс и устроила дебош в Чикаго

В США пассажирка авиакомпании Frontier Airlines опоздала на рейс и устроила скандал в аэропорту. Инцидент попал на видео, которым делится издание USA Today.

31-летняя женщина пропустила свой рейс из Чикаго 30 июля. На стойке авиакомпании она вышла из себя и от злости кинула в сотрудника гавани монитор компьютера.

Frontier Airlines отказалась комментировать случившееся, передав все расследование местной полиции. Не уточняется, понесла ли дебоширка какое-либо наказание.

Тем временем в Вашингтоне мужчина устроил слежку за семьей с двумя детьми в аэропорту. Он зашел за ними в женский туалет, а затем проследовал в самолет без билета и сел на том же ряду.

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      Мария Борисова
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