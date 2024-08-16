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15:25, 16 августа 2024Путешествия

Мужчина преследовал семью с двумя детьми в аэропорту и проник за ними в самолет

USA Today: мужчина преследовал семью с двумя детьми в аэропорту Вашингтона

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

В США мужчина преследовал семью с двумя детьми в аэропорту, а потом проник за ними в самолет без билета и избежал наказания. Об этом сообщает издание USA Today.

Инцидент произошел в международной гавани Вашингтона 2 августа. Лорен Бентон собиралась лететь в Джорджию на самолете Delta Air Lines вместе с мужем и двумя детьми шести и девяти лет. На паспортном контроле путешественники заметили, что неизвестный мужчина преследует их.

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Он ходил за семьей по терминалу и даже зашел в женский туалет, пока Бентон была там с дочерью. «Мое сердце ушло в пятки», — призналась пассажирка.

Мужчина проследовал за семьей в самолет и сел с ними на один ряд, тогда женщина осторожно сообщила стюардессе о произошедшем. У сталкера не оказалось билета на рейс Delta, и его вывели из лайнера. При этом воздушное судно пришлось эвакуировать и повторно досмотреть.

Однако выяснилось, что у пассажира был посадочный талон на другой рейс, поэтому никаких обвинений против него не выдвинули.

Другой американец домогался 14-летней девочки во время полета в Сан-Диего. Он напоил попутчицу ромом и потрогал ее бедра и грудь.

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      Мария Борисова
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