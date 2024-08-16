Пентагон заподозрили в искажении фактов об оружии ВСУ

Полковник Матвийчук усомнился в информации о дефиците вооружений у ВСУ

Заявление о Пентагона о, якобы, дефиците вооружений у Вооруженных сил Украины (ВСУ) может быть недостоверной, поскольку ситуация на фронте демонстрирует обратное, заявил в разговоре с «Лентой.ру» военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук.

«Я полагаю, что это просто кривляние. Идут очень большие потери в обороне на южнодонецком и харьковском направлениях, нужно как-то это обосновать. Было обоснование о дефиците личного состава, теперь разыгрывается карта о дефиците боеприпасов, о необходимости срочно развернуть их производство», — сказал Матвийчук.

Это, как считает полковник, может позволить США полнее развернуть военно-промышленный комплекс, снабдив своим оружием не только Украину, но и другие страны Запада. О реальном дефиците боеприпасов у ВСУ, уверен Матвийчук, речь не идет.

«Пока мы не наблюдаем какого-то дефицита. У Украины достаточно большие запасы и техники, и вооружений», — подчеркнул собеседник «Ленты.ру».

Ранее в Пентагоне заявили, что США больше не производят запрашиваемые ВСУ типы снарядов, либо располагают малыми запасами, которые недостаточны для текущих целей Киева. Там также добавили, что Киев испытывает дефицит вооружений в долгосрочной перспективе.