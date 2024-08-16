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19:20, 16 августа 2024Ценности

Певица Холзи снялась в нижнем белье на кладбище

Певица Холзи снялась в нижнем белье на кладбище Пер-Лашез в Париже

Фото: Simone Comi / Globallookpress.com

Американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, снялась в откровенном наряде на кладбище. Соответствующие кадры опубликованы в ее личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость позировала в нижнем белье на могиле французского журналиста Виктора Нуара, которая расположена на кладбище Пер-Лашез в Париже. Ее запечатлели в полупрозрачном боди с кружевной отделкой и чулках. Стилистом выступила Лин Элисон.

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Известно, что исполнительница таким образом прорекламировала выход новой песни Lonely.

В июле Холзи опубликовала видео с голой грудью.

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      Карина Черных
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