Певица Холзи снялась в нижнем белье на кладбище

Певица Холзи снялась в нижнем белье на кладбище Пер-Лашез в Париже

Американская певица Эшли Франджипани, известная как Холзи, снялась в откровенном наряде на кладбище. Соответствующие кадры опубликованы в ее личном Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя знаменитость позировала в нижнем белье на могиле французского журналиста Виктора Нуара, которая расположена на кладбище Пер-Лашез в Париже. Ее запечатлели в полупрозрачном боди с кружевной отделкой и чулках. Стилистом выступила Лин Элисон.

Известно, что исполнительница таким образом прорекламировала выход новой песни Lonely.

В июле Холзи опубликовала видео с голой грудью.