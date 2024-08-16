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14:12, 16 августа 2024Путешествия

Популярный российский курорт остался без водоснабжения

Феодосия осталась без водоснабжения до 17 августа из-за аварийно-ремонтных работ

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Феодосия осталась без воды до субботы, 17 августа. Об этом сообщается в Telegram-канале ГУП РК «Вода Крыма».

Водоснабжение в популярном курортном городе ограничено из-за аварийно-ремонтных работ. Отмечается, что некоторые районы Феодосии, вероятно, получат воду уже вечером в пятницу, 16 августа.

По данным Ассоциации туроператоров России (АТОР), в местных отелях, имеющих запасы воды, отключение произошло сегодня ночью. Некоторые рестораны и кафе временно прекратили работу, другие просто ограничили посещение туалетов для посетителей.

Ранее на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. В пятницу, 16 августа, в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных и центральных районах Краснодарского края (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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      Фариза Бацазова
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