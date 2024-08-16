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12:43, 16 августа 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение

Фото: Landon Parenteau / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей популярному курортному региону опасности сообщили в пресс-службе местного ГУ МЧС РФ.

По данным ведомства, в пятницу, 16 августа, в северо-восточных, северо-западных, юго-восточных и центральных районах Краснодарского края (включая муниципальное образование города Краснодар) ожидается высокая пожароопасность четвертого класса.

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В связи с этим спасатели призвали жителей и гостей региона соблюдать необходимые меры безопасности. «Если вы оказались вблизи очага пожара в лесу, и у вас нет возможности локализовать его быстро, покиньте опасную зону, двигаясь перпендикулярно направлению движения огня», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Крым стал более дешевой альтернативой Сочи для пляжного отдыха в бархатный сезон. По данным АТОР, в сентябре неделя в крымских гостиницах по системе «все включено» или «полный пансион» стоит на 20-30 процентов дешевле, чем в Сочи.

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      Фариза Бацазова
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