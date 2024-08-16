Предсказаны темпы роста зарплат россиян в 2025 году

Экономист Гусейнова: в 2025 году зарплаты будут расти на три-пять процентов

В 2025 году в России заработные платы будут расти умеренно — на три-пять процентов. Об этом заявила руководитель отдела по работе с клиентами компании «Страховой брокер AMsec24» Елена Гусейнова. Ее цитируют «Известия».

Она полагает, что одной из причин такого повышения окладов станет желание компаний сохранить востребованных на рынке квалифицированных специалистов. Кроме того, свою роль могут сыграть те или иные госпрограммы. Таким образом, рост зарплат в РФ может оказаться неравномерным в зависимости от сферы деятельности конкретного человека и региона его проживания.

Директор по работе с клиентами УК «Альфа-Капитал» Анна Гондусова напомнила, что в 2024 году заработные платы росли, так как к этому работодателей вынуждал дефицит кадров.

Есть мнение, что из-за перегрева российского рынка труда темпы роста зарплат подошли к пику. И замедлятся они не раньше 2025 года.

В I квартале 2024 года средние зарплаты выросли до 80,6 тысячи рублей. Больше всего получают россияне, работающие в банковской сфере, на госслужбе и в добывающих отраслях.