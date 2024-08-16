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18:32, 16 августа 2024Культура

Ramil' объяснил срыв своего концерта порчей

Певец Ramil' отменил свой концерт в Новосибирске, объяснив это порчей

Фото: Артур Новосильцев / АГН «Москва»

Певец Ramil' отменил свое выступление в Новосибирске за сутки до мероприятия. Об этом сообщило местное издание ngs.ru.

В комментарии порталу Рамиль сообщил, что концерт не состоится по причине его болезни.

«Мне кажется, на меня какую-то порчу навели: когда езжу на концерт, сразу болею. Мое здоровье решило положить меня в кровать без возможности делать то, что я люблю больше всего — петь для вас», — заявил музыкант.

Ramil’ должен был выступить в Новосибирске на площадке «Edge Premium Fitness Club» 16 августа.

В 2022 году сообщалось, что на концерте певца в Красноярске случилась трагедия.

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      Андрей Шеньшаков
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