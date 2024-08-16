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11:52, 16 августа 2024Экономика

Россия продолжила избавляться от ценных бумаг США

Минфин США: портфель американских облигаций России упал до 44 миллионов долларов

Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

В июне Россия уменьшила свой портфель государственных облигаций США до 44 миллионов долларов. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Министерство финансов Соединенных Штатов.

В мае этот показатель составлял 45 миллионов. По информации Минфина, в первом месяце лета российский портфель состоял из 42 миллионов долларов в долгосрочных бумагах и двух миллионов — в краткосрочных.

Россия продолжает избавляться от ценных бумаг США. В мае Москва сократила объем вложений в американские государственные облигации до 45 миллионов долларов. В апреле этот показатель составлял 46 миллионов долларов.

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