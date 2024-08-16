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05:30, 16 августа 2024Путешествия

Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение американцев к русским

Фото: Elizabeth Frantz / Reuters

Российский тревел-блогер побывал в США и раскрыл истинное отношение американцев к русским. Своей историей он поделился в личном блоге под названием «#делайчехочешь» на платформе «Дзен».

По мнению автора публикации, в США есть русофобия, однако намного меньше, чем кажется. Он отметил, что на улицах, в супермаркетах, на вечеринках люди очень вежливы и рады, когда слышат о России. «Они начинают рассказывать о знакомых русских, о том, как им нравится русская культура или еда», — поделился блогер.

Ранее другая тревел-блогерша перечислила разочаровавшие ее особенности жизни в США. Она отметила, что за место под солнцем в этой стране нужно бороться изо всех сил.

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      Марк Успенский
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