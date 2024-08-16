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13:39, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянин привез 50 килограммов таблеток из Таиланда и попался в аэропорту

Жителю Иркутска грозит штраф за провоз 50 кг обезболивающих таблеток из Пхукета

Фото: James Coleman / Unsplash

Житель Иркутска пытался провезти 50 килограммов обезболивающих таблеток из Таиланда и был задержан в аэропорту. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.

По данным канала, 52-летний мужчина приобрел 60 тысяч капсул от боли в суставах и позвоночнике во время отдыха в Пхукете. При разговоре с таможенниками он признался, что часть закупленного планировал отдать родственникам и друзьям, а остальное — продать. Сейчас таблетки направлены на экспертизу.

Силовики признали партию лекарств коммерческой. Теперь пытавшемуся ввезти ее туристу грозит штраф за недекларирование.

Ранее сотрудники таможни в Дагестане обнаружили и изъяли 69 килограммов различных лекарств у прилетевшего из Стамбула мужчины. 26-летнего злоумышленника остановили в аэропорту Махачкалы во время прохождения «зеленого» коридора.

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      Олеся Мицкевич
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