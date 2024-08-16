Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
20:04, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянин заживо сжег сестру и попал под суд

В Нижегородской области будут судить мужчину, заживо сжегшего сестру

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

В Нижегородской области суд рассмотрит дело против мужчины, заживо сжегшего сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 сентября 2023 года в доме на Турбинной улице обвиняемый поссорился с сестрой. Он облил ее бензином и поджег. Пострадавшая не выжила. Кроме того, сгорел дом и все имущество в нем.

Против россиянина возбуждено дело по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Липецкой области к пожизненному заключению приговорили российского уголовника, заколовшего металлической заточкой майора внутренней службы.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Кашурникова
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      Уехавший из России блогер рассказал о многомиллионных тратах на Кипре

      Пьяный россиянин изнасиловал двух школьниц в общежитии и получил 20 лет колонии

      Российский миллионер захотел купить особняк из «Полтергейста»

      Украинский главком обсудил с американским генералом критические потребности ВСУ

      Россиянин с ребенком остался нищим в чужой стране после бегства жены-иностранки

      Открыт редкий коричневый карлик

      Россиянин заживо сжег сестру и попал под суд

      В России отреагировали на удар по торговому центру в Донецке

      Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше