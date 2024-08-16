Россиянин заживо сжег сестру и попал под суд

В Нижегородской области будут судить мужчину, заживо сжегшего сестру

В Нижегородской области суд рассмотрит дело против мужчины, заживо сжегшего сестру. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 28 сентября 2023 года в доме на Турбинной улице обвиняемый поссорился с сестрой. Он облил ее бензином и поджег. Пострадавшая не выжила. Кроме того, сгорел дом и все имущество в нем.

Против россиянина возбуждено дело по пунктам «д», «е» части 2 статьи 105 («Убийство, совершенное с особой жестокостью») и части 2 статьи 167 («Умышленное уничтожение чужого имущества, совершенное путем поджога») УК РФ. Оно уже передано в суд.

Ранее в Липецкой области к пожизненному заключению приговорили российского уголовника, заколовшего металлической заточкой майора внутренней службы.