Россиянина арестовали за поджог машины Росгвардии с сотрудником внутри

В Москве суд арестовал мужчину за поджог машины Росгвардии с сотрудником внутри

Зюзинский районный суд Москвы на два месяца арестовал мужчину за поджог машины Росгвардии, внутри которой были сотрудники ведомства. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина будет под стражей до 15 октября. Он проходит обвиняемым по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа»).

14 августа 33-летний электромонтер зажег салфетки и положил под капот автомобиля Росгвардии, припаркованного у дома на Нагорной. Росгвардейцы заметили хулигана и потушили возгорание. Успел сгореть только капот машины. Москвич рассказал, что за это ему пообещали заплатить полмиллиона рублей.