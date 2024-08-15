Москвич поджег машину Росгвардии по заданию Украины

Shot: в Москве электромонтер по заданию Украины поджег машину Росгвардии

В Москве 33-летний электромонтер поджег машину Росгвардии по заданию Украины. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным ведомства, 14 августа мужчина зажег салфетки и положил под капот служебного авто, припаркованного у дома на Нагорной. Росгвардейцы заметили хулигана и потушили возгорания. Успел сгореть только капот машины.

Задержанный рассказал, что совершить поджог патрульного авто его попросили украинские кураторы. За это они пообещали полмиллиона рублей.

Ранее стало известно, что сотрудники СОБР Росгвардии совместно с коллегами из МВД и ФСБ задержали мужчину, подозреваемого в поджоге автомобиля на северо-западе Москвы.

