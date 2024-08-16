Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
19:33, 16 августа 2024Силовые структуры

Россиянину дали срок из-за отравления гостей наркотиками у него дома

В Волгограде россиянину дали 15 лет из-за отравления двух гостей наркотиками

Фото: Марина Круглякова / Коммерсантъ

В Волгограде 27-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии строгого режима из-за отравления наркотиками 18-летних гостей у него дома. Об этом в пятницу, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, осужденный в ночь на 18 января познакомился с молодой парой в одной из кальянных Центрального района. В ходе знакомства он предложил употребить наркотики у него дома. Через пару часов после употребления пара скончалась из-за несовместимого с жизнью токсического действия метадона. Россиянин частично признал свою вину.

31 мая сообщалось, что российский подросток отравился насмерть метадоном.

Что думаешь? Оцени!
      Владимир Седов
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ уничтожили мост в приграничье Курской области. Под ударом еще одна переправа

      В Москве почистят реки

      Пелагея выиграла суд у бывшего мужа

      Полпред Путина назвал напряженной ситуацию в Курской области

      Россиянка выкупила у преступников похищенного мужа

      Минобороны показало кадры поражения Су-24 ВСУ на аэродроме Днепр

      Крупнейшие торговые сети заморозили цены в Курской области

      Фанаты возмутились восковой фигурой Тейлор Свифт

      В ООН заявили об отсутствии обязательств по помощи эвакуированным из Курской области

      Полицейские похищали деньги россиян из криптобиржи по поддельным решениям суда и попались

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше