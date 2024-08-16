Россиянину дали срок из-за отравления гостей наркотиками у него дома

В Волгограде россиянину дали 15 лет из-за отравления двух гостей наркотиками

В Волгограде 27-летнего россиянина приговорили к 15 годам колонии строгого режима из-за отравления наркотиками 18-летних гостей у него дома. Об этом в пятницу, 16 августа, в своем Telegram-канале сообщает региональная прокуратура.

Как установил суд, осужденный в ночь на 18 января познакомился с молодой парой в одной из кальянных Центрального района. В ходе знакомства он предложил употребить наркотики у него дома. Через пару часов после употребления пара скончалась из-за несовместимого с жизнью токсического действия метадона. Россиянин частично признал свою вину.

31 мая сообщалось, что российский подросток отравился насмерть метадоном.