Россиянка побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше»

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что европейцы отличаются от россиян чрезмерной осторожностью. Они ни за что не нарушат закон, даже если за это полагается лишь мелкий штраф, объяснила блогерша. «Речь не идет о чем-то вопиюще неподобающем, естественно, речь идет о мелочах. Люди реально боятся сделать что-то не так», — заметила она.

Еще большее раздражение у автора вызывает практичность европейцев. Излишняя экономность у них считается достоинством, добавила она. «На ум приходит фраза, которую у нас обычно говорят в негативном ключе: не надо мелочиться!» — заявила блогерша.

Кроме того, в Европе все поддерживают равенство полов — девушкам хочется быть наравне с мужчинами во всем. К примеру, они могут потащить тяжелые сумки до квартиры, даже если друзья-мужчины предложили помочь. «Нам не тяжело, мы и не такие тяжести носим», — привела автор в пример ответ одной из европеек.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

