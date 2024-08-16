Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:15, 16 августа 2024Путешествия

Россиянка побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше»

Фото: Jakub Żerdzicki / Unsplash

Российская тревел-блогерша побывала в Европе и описала местных фразой «зауважала русских еще больше». Своей историей она поделилась в личном блоге под названием «Тут вам не там» на платформе «Дзен».

Автор публикации отметила, что европейцы отличаются от россиян чрезмерной осторожностью. Они ни за что не нарушат закон, даже если за это полагается лишь мелкий штраф, объяснила блогерша. «Речь не идет о чем-то вопиюще неподобающем, естественно, речь идет о мелочах. Люди реально боятся сделать что-то не так», — заметила она.

Еще большее раздражение у автора вызывает практичность европейцев. Излишняя экономность у них считается достоинством, добавила она. «На ум приходит фраза, которую у нас обычно говорят в негативном ключе: не надо мелочиться!» — заявила блогерша.

Материалы по теме:
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
«С вашими паспортами надо дома сидеть». Россиян массово выгоняют с рейсов в Мексику. Почему они столкнулись с хамством?
23 апреля 2024
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
«Езжайте, к черту, домой». Европа не выдерживает потока туристов. Почему европейцы больше не рады гостям?
1 мая 2024

Кроме того, в Европе все поддерживают равенство полов — девушкам хочется быть наравне с мужчинами во всем. К примеру, они могут потащить тяжелые сумки до квартиры, даже если друзья-мужчины предложили помочь. «Нам не тяжело, мы и не такие тяжести носим», — привела автор в пример ответ одной из европеек.

Ранее эта же тревел-блогерша поговорила с итальянцем, который сходил в русский магазин и рассказал о продуктах, вызвавших у него отвращение. В частности, иностранец ужаснулся, когда увидел огромный стеллаж с растворимым кофе в пакетиках.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      «Я озадачен и обеспокоен». В поместье ведущего Первого канала прошли обыски, изъятое вывозили на грузовиках

      Сотрудницу российской полиции осудят за незаконную поставку на учет двух тысяч мигрантов

      Россиянам раскрыли оптимальную частоту походов в туалет

      В Германии рассказали о реакции правительства на расследование по «Северным потокам»

      Пилотов самолета с россиянами на борту попытались ослепить лазером в небе

      Под Курском российский боец сжег БМП ВСУ при помощи канистры бензина и попал на видео

      В Днепропетровской области повреждена инфраструктура

      Россиян предупредили о подорожании китайских авто

      61-летняя популярная актриса показала фигуру в ярком бикини

      Владелец модного клуба Петербурга признался в четырех расправах

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше