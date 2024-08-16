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11:12, 16 августа 2024Россия

Российский банк обязали списать кредит вдове бойца СВО

В Татарстане суд обязал банк списать кредит вдове бойца СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: Nikita Tsitsagi / Globallookpress.com

В Татарстане банку придется списать более чем полуторамиллионный долг вдове участника специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал «Жесть Казани».

Россиянка взяла кредит в одном из местных банков на бизнес. После этого она вышла замуж за мужчину, который затем отправился в зону боевых действий. Некоторое время спустя его не стало.

В феврале этого года вдова попросила банк освободить ее от обязательств как жену бойца СВО и получила отказ. Россиянка обратилась в суд, который встал на ее сторону.

Ранее в Петербурге сестре другого бойца СВО отказали в получении «гробовых» из-за диагностированного у военнослужащего заболевания. Минобороны проинформировало россиянку, что ее родственника не стало вследствие болезни, а не полученного ранения. Женщина обратилась в суд.

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      Алан Босиков
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