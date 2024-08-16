Российский миллионер захотел купить особняк из «Полтергейста»

Российский миллионер захотел купить дом из «Полтергейста» за 1,17 млн долларов

Миллионер из России захотел купить особняк в США из фильма ужасов «Полтергейст». Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Речь идет о двухэтажном доме, расположенном на участке площадью 1,5 тысячи квадратных метров в Калифорнии. В особняке обустроены четыре спальни и столько же ванных комнат, камин, бассейн и джакузи. За его покупку нынешний владелец попросил 1,17 миллиона долларов (около 105,1 миллиона рублей). Из-за сложной ситуации на рынке недвижимости и небольшого спроса риелторы искали покупателей по всему миру. В результате им удалось найти несколько желающих, один из которых — миллионер из РФ с гражданством США. Его имя при этом не раскрывается.

В июне стало известно о продаже особняка, в котором проходили съемки фильма с Элвисом Пресли в главной роли, за восемь миллионов долларов.