Российский подросток получил срок за расправу над отцом в Новый год

В Петербурге суд отправил подростка в воспитательную колонию за убийство отца

Московский районный суд Санкт-Петербурга приговорил 16-летнего подростка к трем годам воспитательной колонии за расправу над отцом. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Следствие и суд установили, что преступление юноша совершил 1 января в квартире на Предпортовом проезде. Вину он признал. По данным «Фонтанки», в новогоднюю ночь между родителем и сыном произошла ссора, во время которой последний взялся за нож. Спасти отца не удалось.

Ранее сообщалось, что в Сочи женщина съела протокол на глазах у следователя, чтобы спасти сына.