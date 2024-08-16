Российское село осталось без света после обстрела ВСУ

Губернатор Гладков: Новая Таволжанка осталась без света после обстрела ВСУ

После обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) село Новая Таволжанка осталось без света. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Глава российского региона отметил, что в результате обстрела в одном доме были выбиты стекла и поврежден забор. Также повреждения получила линия электропередачи, из-за чего часть села осталась без света.

«Оперативные и аварийные службы приступят к восстановительным работам после согласования с Министерством обороны РФ», — написал Гладков.

Ранее ВСУ с помощью беспилотника атаковали бригаду скорой помощи. Медики помогали жильцам после удара другим украинским беспилотником по многоквартирному дому. В результате два врача пострадали.