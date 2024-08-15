Два медика пострадали после атаки ВСУ на бригаду скорой помощи в российском регионе

Жиров: 2 медика пострадали после атаки БПЛА ВСУ на скорую в Белгородской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) с помощью БПЛА атаковали бригаду скорой помощи в Белгородской области, которая помогала жильцам после удара другим украинским беспилотником по многоквартирному дому. В результате два медика пострадали, об этом сообщил главный врач СМП региона Алексей Жиров на странице «ВКонтакте».

«Бригада СМП прибыла на вызов. Повод: "атака БПЛА многоквартирного дома. Двое пострадавших". Сотрудники СМП начали оказывать помощь. В это время враг атаковал дроном еще раз. Наши коллеги получили различного рода травмы», — подчеркнул главный врач скорой помощи.

Жиров подчеркнул, что оператор дрона ВСУ очевидно видел обе цели атак — и жилой дом, и медицинский персонал.

«Это настоящая террористическая атака на мирных жителей. Нашим коллегам скорейшего выздоровления, враг не достигнет своей цели. Мы всегда будем оказывать помощь на нашей территории, при любых обстоятельствах», — добавил главврач СМП.

Ранее стало известно, что российские депутаты попали под обстрел в зоне проведения спецоперации (СВО). Они прибыли туда из Башкирии с гуманитарной помощью для военнослужащих ВС РФ, но по дороге назад, в Запорожской области их автомобиль атаковал ударный беспилотник.