Школьники заставили одноклассницу заниматься проституцией

В Кызылорды школьники заставили 16-летнюю одноклассницу заниматься проституцией

Ученики одной из школ Кызылорды в Казахстане заставили свою 16-летнюю одноклассницу заниматься проституцией. Об этом сообщила президент фонда #НеМолчиKZ Дина Тансари в своем Telegram-канале.

По ее словам, школьница начала пропадать из дома в феврале. Родители пытались обращаться в правоохранительные органы, однако после отказов приняли решение искать ребенка своими силами. Девочка периодически выходила на связь и сообщала, что работает официанткой в кафе. На местах встревоженным родственникам сообщали, что их дочь приходила снять видео, после чего удалялась.

Тансари подчеркнула, что девочка пропускала занятия в школе, а преподаватели угрожали родителям лишением родительских прав. В свою очередь, одноклассники рассказывали ей про «связи» в Астане и угрожали расправой над родственниками. Этим, по словам президента фонда, школьницу удалось запугать, из-за чего она долгое время молчала.

«Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги», — написала Тансари.

По ее словам, недавно злоумышленники потребовали от школьницы крупную сумму денег, угрожая побрить налысо. Девочка попросила помощи у друга в соцсетях, а тот рассказал обо всем родителям подростка.

Полиция проводит расследование, несколько фигурантов задержаны. Президент фонда просит Генпрокуратуру Казахстана взять дело на свой контроль.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске задержан 66-летний пенсионер, который организовал занятия проституцией в банном комплексе.