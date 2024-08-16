Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
05:08, 16 августа 2024Бывший СССР

Школьники заставили одноклассницу заниматься проституцией

В Кызылорды школьники заставили 16-летнюю одноклассницу заниматься проституцией

Фото: Sergey Bulkin / News.ru / Global Look Press

Ученики одной из школ Кызылорды в Казахстане заставили свою 16-летнюю одноклассницу заниматься проституцией. Об этом сообщила президент фонда #НеМолчиKZ Дина Тансари в своем Telegram-канале.

По ее словам, школьница начала пропадать из дома в феврале. Родители пытались обращаться в правоохранительные органы, однако после отказов приняли решение искать ребенка своими силами. Девочка периодически выходила на связь и сообщала, что работает официанткой в кафе. На местах встревоженным родственникам сообщали, что их дочь приходила снять видео, после чего удалялась.

Тансари подчеркнула, что девочка пропускала занятия в школе, а преподаватели угрожали родителям лишением родительских прав. В свою очередь, одноклассники рассказывали ей про «связи» в Астане и угрожали расправой над родственниками. Этим, по словам президента фонда, школьницу удалось запугать, из-за чего она долгое время молчала.

«Правда оказалась слишком шокирующей, девочку пытали, насильно заставляли принимать мефедрон, душили, прижигали плавлеными пакетами, издевались, зарегистрировали на сайте проституированных женщин, заставляли заниматься проституцией и забирали деньги», — написала Тансари.

По ее словам, недавно злоумышленники потребовали от школьницы крупную сумму денег, угрожая побрить налысо. Девочка попросила помощи у друга в соцсетях, а тот рассказал обо всем родителям подростка.

Полиция проводит расследование, несколько фигурантов задержаны. Президент фонда просит Генпрокуратуру Казахстана взять дело на свой контроль.

Ранее стало известно, что в подмосковном Наро-Фоминске задержан 66-летний пенсионер, который организовал занятия проституцией в банном комплексе.

Что думаешь? Оцени!
      Евгений Силаев
      Обсудить
      Последние новости

      Помощник Путина дал большое интервью. Он прокомментировал атаку ВСУ на Курскую область и планы НАТО на мировой океан

      На НТВ стартует новое семейное шоу «Чудо». Чем оно удивит?

      Реклама

      Украинские военкомы мобилизовали инвалида с тремя пальцами и сделали пулеметчиком

      Банковские счета популярного российского актера разблокировали

      Проснувшийся ночью парень застал подругу за странным занятием и испугался

      Байден заявил о целесообразности проведения повторных выборов в Венесуэле

      Глюкозе разблокировали банковские счета

      Между статьей о «Северных потоках» и подготовкой Зеленского к отстранению нашли связь

      Ведущий Первого канала прокомментировал обыск в его поместье

      Россиянин побывал в США и раскрыл истинное отношение американцев к русским

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше